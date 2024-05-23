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Двух диверсантов задержали в Нижегородской области

Как сообщили в УФСБ по региону, двое злоумышленников причастны к подготовке диверсии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, они проводили разведку объектов для атаки, а также приобрели и компоненты для создания самодельного зажигательного устройства.

В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. (диверсия).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, нацеленный на установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что старшеклассники из Тольятти пытались поджечь вертолет на территории военного аэродрома.

ФСБ