Двух диверсантов задержали в Нижегородской области

Согласно информации, они проводили разведку объектов для атаки, а также приобрели и компоненты для создания самодельного зажигательного устройства.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. (диверсия).
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, нацеленный на установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что старшеклассники из Тольятти пытались поджечь вертолет на территории военного аэродрома.