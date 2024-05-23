Во Владивостоке во время пожара в квартире четырехэтажного дома погиб мужчина

Во Владивостоке 23 мая по неизвестным причинам загорелась одна из квартир четырехэтажного дома на Фадеева. Во время пожара погиб человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.