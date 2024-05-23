Во Владивостоке во время пожара в квартире четырехэтажного дома погиб мужчина

Во Владивостоке 23 мая по неизвестным причинам загорелась одна из квартир четырехэтажного дома на Фадеева. Во время пожара погиб человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.
Как поделились в ведомстве, когда пожарные прибыли к месту ЧП, из окна квартиры на 4 этаже валил густой черный дым. Во время тушения огня специалисты обнаружили в помещении тело неизвестного мужчины, его личность устанавливается.
Пламя повредило 25 квадратных метров квартиры. По какой именно причине произошел пожар, пока неизвестно, на этот вопрос предстоит ответить дознавателям МЧС России, которые организовали проверку.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке на Катерной загорелся склад автозапчастями. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.