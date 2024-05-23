Семья с двухлетним ребенком погибла на пожаре под Выксой

Семья с маленьким ребенком погибла на пожаре под Выксой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Жилой дом загорелся ночью 23 мая в поселке Димара городского округа Выкса. При тушении пожара спасатели обнаружили тела мужчины, женщины и двухлетнего ребенка.
«Огонь ликвидирован на 72 квадратных метрах. Причину произошедшего установят дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России», — пояснили в ведомстве.
В региональном ГУ МЧС подчеркнули, что в доме не был установлен пожарный извещатель.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что лесной пожар произошел под Дзержинском 22 мая.