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Директор свердловского филиала паспортно-визового сервиса заключен под стражу

Начальник ПВС МВД Свердловской области обвиняется в превышении должностных полномочий.

В Екатеринбурге 23 мая суд заключил под стражу директора свердловского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Александра Луканина. По версии следствия, он может быть причастен к превышению должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части третьей статьи 286 УК РФ).

— Постановлением суда Александру Луканину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 20 июля 2024 года включительно, — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Постановление суда еще не вступило в силу.

Ранее в Свердловской области под стражу был заключен экс-милиционер, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек в Пионерском поселке более 20 лет назад.