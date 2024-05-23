Техник, на которого наехал самолет в Екатеринбурге, пришел в сознание

Выпускающий техник авиакомпании «Уральские авиалинии», на которого наехал борт, пришел в сознание. Однако состояние мужчины все еще не стабилизировалось. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе больницы № 36.
— Он пришел в сознание. Но его состояние по-прежнему остается тяжелым. Мужчина на интубации (процедура введения в гортань эндотрахеальной трубки, обеспечивающей дыхание пациента — прим.ред.), — сообщили в больнице.
Напомним, несчастный случай произошел 19 мая в аэропорту Кольцово. Самолет Airbus A320 готовился к вылету в Бишкек. Однако внезапно шасси лайнера наехало на выпускающего техника. Вылет пассажиров был отложен на три часа.
После ЧП авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит проверку.
— Во время выруливания со стоянки самолета выпускающий техник получил травму ноги. На место вызвали бригаду скорой помощи, обстоятельства выясняются, — рассказывали представители «Уральских авиалиний».
Момент страшной аварии попал на видео, которое опубликовал telegram-канал «Авиаторщина».
— В результате техник попал под колеса передней стойки шасси, они переехали ему ноги. Мужчина получил переломы обеих ног. Одну из них, с множественными переломами и размозжением мягких тканей, пришлось ампутировать, — сообщает «Авиаторщина».
На кадрах видно, как мужчина стоял спиной к носу борта. Затем Самолет начинает движение и буквально проезжает по ногам мужчины.