В Башкирии полицейский выманил у пенсионерки 11 миллионов рублей

Следком региона уточняет, что фигурантом уголовных дел о получении взятки в особо крупном размере и крупном мошенничестве стал 29-летний старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД республики. Преступную деятельность правоохранителя выявили оперативники собственной безопасности республиканской полиции. Полицейский после этого был уволен.
По версии следствия, правоохранитель в 2023 году потребовал от учредителей коммерческой организации, занимающейся перевозкой пассажиров, взятку в размере 8 миллионов рублей за совершение им незаконных действия в отношении других компаний-перевозчиков с целью устранения конкуренции, а также за общее покровительство и информирование о планируемых проверочных мероприятиях правоохранительных и надзорных органов, в противном случае пригрозил им привлечением к административной и уголовной ответственности. Опасаясь негативных последствий, учредители компании передали полицейскому требуемую сумму.
«В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении фигуранта установлен факт мошенничества в отношении пожилой женщины, которую обвиняемый убедил в том, что готовится ее убийство по найму и для его предотвращения потребуется 15 млн рублей. Введенная в заблуждение пенсионерка оформила кредиты и заложила имеющееся недвижимое имущество и автомобиль, после чего передала злоумышленнику вырученные денежные средства и золотые украшения на общую сумму свыше 11 млн рублей», — сообщают следователи.