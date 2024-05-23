В Башкирии полицейский выманил у пенсионерки 11 миллионов рублей

По версии следствия, правоохранитель в 2023 году потребовал от учредителей коммерческой организации, занимающейся перевозкой пассажиров, взятку в размере 8 миллионов рублей за совершение им незаконных действия в отношении других компаний-перевозчиков с целью устранения конкуренции, а также за общее покровительство и информирование о планируемых проверочных мероприятиях правоохранительных и надзорных органов, в противном случае пригрозил им привлечением к административной и уголовной ответственности. Опасаясь негативных последствий, учредители компании передали полицейскому требуемую сумму.