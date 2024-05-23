Что известно об аресте замначальника Генштаба Вадима Шамарина

О задержании генерал-лейтенанта ранее сообщал «Коммерсант». Источник газеты в правоохранительных органах уточнил, что у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере уточнили «РИА Новостям» в суде.