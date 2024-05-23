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Что известно об аресте замначальника Генштаба Вадима Шамарина

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 235-й гарнизонный военный суд в Москве избрал Шамарину меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

О задержании генерал-лейтенанта ранее сообщал «Коммерсант». Источник газеты в правоохранительных органах уточнил, что у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере уточнили «РИА Новостям» в суде.

РБК указывает, что Шамарин был назначен на должность начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба в 2021 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За последний месяц были задержаны еще несколько высокопоставленных военных — заместитель главы Минобороны Тимур Иванов, начальник управления кадрового управления Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

СК
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