Что известно об аресте замначальника Генштаба Вадима Шамарина

О задержании генерал-лейтенанта ранее сообщал «Коммерсант». Источник газеты в правоохранительных органах уточнил, что у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере уточнили «РИА Новостям» в суде.
РБК указывает, что Шамарин был назначен на должность начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба в 2021 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За последний месяц были задержаны еще несколько высокопоставленных военных — заместитель главы Минобороны Тимур Иванов, начальник управления кадрового управления Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.