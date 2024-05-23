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Астанчанка угнала машину и попала на камеры видеонаблюдения

С заявлением в управление полиции района Байконыр обратился житель города и сообщил об угоне автомобиля марки Seat Toleda, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Мужчина припарковал автомашину в соседнем дворе. При этом ключ зажигания оставил в замке.

На розыск угнанной автомашины и задержание угонщика был ориентирован личный состав столичной полиции.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими установлено, что к угону причастна 32-летняя жительница столицы. При просмотре камер видеонаблюдения полицейские вышли на след угонщицы. Автомашина была найдена брошенной возле остановки по улице Кравцовой».

говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.