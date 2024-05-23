Астанчанка угнала машину и попала на камеры видеонаблюдения

Мужчина припарковал автомашину в соседнем дворе. При этом ключ зажигания оставил в замке.
На розыск угнанной автомашины и задержание угонщика был ориентирован личный состав столичной полиции.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими установлено, что к угону причастна 32-летняя жительница столицы. При просмотре камер видеонаблюдения полицейские вышли на след угонщицы. Автомашина была найдена брошенной возле остановки по улице Кравцовой».
По данному факту возбуждено уголовное дело.