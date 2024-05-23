«Человек должен был отдыхать, а его вызвали на работу»: Спикер ЗакСа Петербурга Бельский признал кадровый голод после ЧП с упавшим в Мойку автобусом

Почти две недели прошло с момента страшного ДТП на Поцелуевом мосту в Петербурге, когда автобус упал в реку Мойку и унес жизни семерых человек. Выжившего водителя и его начальника отправили в СИЗО. Как выяснили следователи, тормоза у автобуса были исправны, но вот график работы водителя был составлен с нарушением. Как итог, мужчина вышел на маршрут уставшим, поскольку между сменами спал всего пару часов. Такая ситуация, как заявил председатель Заксобрания города Александр Бельский, произошла в фирме «Такси», которой принадлежит автобус, не от хорошей жизни. Ведь сейчас в Северной столице в сфере пассажирских перевозок наблюдается кадровый голод. Об этом он рассказал в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.
— Насколько я понимаю, человек должен был отдыхать, а его вызвали на работу. Чтобы таких ситуаций не повторялось, мы думаем, как развивать наш университет и готовить специалистов для города. Сейчас кадровый голод, и нужно готовить хороших водителей. В том числе увеличивать зарплаты, чтобы люди хотели идти работать в эту сферу, — сказал спикер ЗакСа.
Также Бельский прокомментировал идею горожан о переходе всех автобусов под контроль Петербурга. По его мнению, полностью забрать эту сферу из-под управления бизнеса — не выход.
— Нужно, конечно, контролировать как со стороны города, так и со стороны правоохранителей. Но я не сторонник того, чтобы забрать контроль за автобусами у бизнеса. Это не решит проблему. Конечно, ужасно, что мы учимся на таких трагедиях, но мы делаем выводы, — резюмировал председатель ЗакСа.