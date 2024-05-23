«Человек должен был отдыхать, а его вызвали на работу»: Спикер ЗакСа Петербурга Бельский признал кадровый голод после ЧП с упавшим в Мойку автобусом

Почти две недели прошло с момента страшного ДТП на Поцелуевом мосту в Петербурге, когда автобус упал в реку Мойку и унес жизни семерых человек. Выжившего водителя и его начальника отправили в СИЗО. Как выяснили следователи, тормоза у автобуса были исправны, но вот график работы водителя был составлен с нарушением. Как итог, мужчина вышел на маршрут уставшим, поскольку между сменами спал всего пару часов. Такая ситуация, как заявил председатель Заксобрания города Александр Бельский, произошла в фирме «Такси», которой принадлежит автобус, не от хорошей жизни. Ведь сейчас в Северной столице в сфере пассажирских перевозок наблюдается кадровый голод. Об этом он рассказал в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.