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Возбуждено дело о халат­ности чинов­ников самар­ского минстроя

Поводом для этого стала сорванная стройка новой школы в микрорайоне Крутые Ключи.

Областное СУ СК РФ расследует новое уголовное дело в отношении должностных лиц регионального министерства строительства. Они подозреваются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Об этом 23 мая 2024 года сообщает надзорное ведомство Красноглинского района Самары.

Контрольный орган выяснил, что представители областного минстроя недобросовестно отнеслись к службе и нарушили права и законные интересы граждан. В частности, установлено, что в Крутых Ключах есть только одно образовательное учреждение, но его возможности не обеспечивают доступность и качество среднего образования для местных жителей.

В связи с этим в июне 2022 года правительство Самарской области заключило с ООО «ПроШкола № 5» концессионное соглашение о финансировании, проектировании и строительстве школы. Работы должны были быть выполнены по нацпроекту «Образование» до конца 2023 года.

Однако в силу специфики земельного участка, который региональный минстрой предоставил для возведения школы, и его недостаточной площадью, стройка образовательного учреждения так и не началась. В итоге были сорваны сроки ввода заведения в эксплуатацию. Он был перенесен на 2024 год. В числе прочего была снижена проектная мощность образовательного учреждения.

По версии следствия, из-за халатности должностных лиц профильного министерства единственная в микрорайоне школа оказалась переполненной, и выросла социальная напряженность среди жителей Крутых Ключей.

СК