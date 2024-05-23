Однако в силу специфики земельного участка, который региональный минстрой предоставил для возведения школы, и его недостаточной площадью, стройка образовательного учреждения так и не началась. В итоге были сорваны сроки ввода заведения в эксплуатацию. Он был перенесен на 2024 год. В числе прочего была снижена проектная мощность образовательного учреждения.