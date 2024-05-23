Сотрудник ПВЗ в Петербурге подменил 11 iPhone на фальшивые телефоны

Ущерб компании от действий управляющего ПВЗ оценивается в 1,6 млн рублей. В ходе обысков у 18-летнего парня изъяли два мобильных средства, 18 банковских карт и 41 симку. Помимо этого, полиция нашла у него ноутбук и несколько телефонов в корпусе iPhone. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.