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Сотрудник ПВЗ в Петербурге подменил 11 iPhone на фальшивые телефоны

Управляющий пункта выдачи заказов в Санкт-Петербурге совершил подмену 11 оригинальных iPhone на фальшивые телефоны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека. Выяснилось, что он оформлял заказы на сайте маркетплейса, далее менял телефоны и отправлял на возврат поддельные гаджеты, а себе оставлял оригинальные. С марта по май текущего года ему удалось подменить 11 телефонов.

Ущерб компании от действий управляющего ПВЗ оценивается в 1,6 млн рублей. В ходе обысков у 18-летнего парня изъяли два мобильных средства, 18 банковских карт и 41 симку. Помимо этого, полиция нашла у него ноутбук и несколько телефонов в корпусе iPhone. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионерка из Петербурга продала квартиру и отдала мошенникам 20 млн рублей.