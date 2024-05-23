17-летняя могилевчанка помогла соседу-пенсионеру, а потом украла с его счета почти 7 тысяч рублей

В Могилеве 17-летняя учащаяся одного из колледжей обокрала своего 85-летнего соседа. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад пожилой мужчина обратился с заявлением в милицию, указав, что с его банковской карты пропало более 6900 белорусских рублей.
В ходе разбирательств выяснилось, что некоторое время назад пенсионер приобрел новый мобильный телефон, после чего обратился за помощью к своей 17-летней соседке, попросив ее установить ему интернет-банкинг и прочие приложения.
Соседка не отказала, при этом получила доступ к логинам и паролям банковской карты мужчины.
— На протяжении месяца могилевчанка, имея доступ к его логинам и паролям, переводила на свою банковскую карту чужие деньги, — отметили в милиции.
Возбуждено уголовное дело.