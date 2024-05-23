Омский бизнесмен обокрал сироту-инвалида на 500 тысяч во время продажи квартиры

Омский предприниматель украл 500 тыс. рублей у выпускника дома-интерната во время продажи его квартиры. Сирота попросил мужчину помочь оформить документы.
Следователи установили, что в ноябре 2020 года 50-летний омич воспользовался доверительными отношениями с 25-летним выпускником дома-интерната, который является сиротой и инвалидом с детства. Молодой омич попросил мужчину помочь ему с оформлением и продажей квартиры в Омском районе, полученной в наследство.
— Мужчина убедил сироту заключить с ним соглашение, согласно которому денежные средства, оставшиеся после продажи квартиры и погашения имеющегося у инвалида долга, пойдут в счет оплаты услуг за понесенные расходы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
После совершения сделки омич присвоил себе 500 тыс. рублей. Свою вину мужчина признал, однако мер по возмещению ущерба не принял.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в крупном размере»). На автомобиль омича стоимостью более 1,8 млн рублей наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.