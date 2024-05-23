Омский бизнесмен обокрал сироту-инвалида на 500 тысяч во время продажи квартиры

Следователи установили, что в ноябре 2020 года 50-летний омич воспользовался доверительными отношениями с 25-летним выпускником дома-интерната, который является сиротой и инвалидом с детства. Молодой омич попросил мужчину помочь ему с оформлением и продажей квартиры в Омском районе, полученной в наследство.