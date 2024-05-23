Хотел стать миллионером. Как житель Петербурга взрывал банкоматы

Более удачная попытка ограбления была совершена 39-летним Артуром из Сочи. Мужчина получил доступ к банковским ячейкам и вынес оттуда евро, доллары и драгоценности на сумму больше миллиарда рублей! Артур не использовал ни маску, ни оружие, а приходил на место под видом клиента. Махинации вскрылись случайно, а задержали в момент, когда он собирался покинуть Россию. Сейчас предприимчивый мошенник задержан, ему грозит до 10 лет колонии. Похищенное обнаружили в съемной квартире в Подмосковье.