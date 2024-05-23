Хотел стать миллионером. Как житель Петербурга взрывал банкоматы

Вместо миллионов рублей получил три месяца в СИЗО. 38-летний житель Шушар по имени Антон оказался в поле зрения полицейских после неудачной попытки ограбления банка. Мужчина попытался взорвать банкомат прямо в отделении, но что-то пошло не так. Подробности — в материале spb.aif.ru.
Банкоматы не поддались.
Антон серьезно подготовился к ограблению: приобрел специальный белый костюм, вооружился маской, химической гранатой и самодельным взрывным устройством. Ночью 20 мая отправился на дело: мишенью стал банкомат в круглосуточном отделении одного из российских банков в Пушкине.
Планировалось добыть деньги в считанные минуты — добычей Антона могли стать ни много ни мало 4 миллиона 800 тысяч рублей! Однако схема дала сбой — ни один из банкоматов деньги не отдал, а взрыв лишь повредил корпуса денежных машин. Антон вернулся домой ни с чем, предварительно оставив для полицейских предохранительную чеку с кольцом, спусковой рычаг запала химической гранаты и соединительную муфту с частью запала.
В этот же день после полудня подрывника задержали.
«В результате инцидента с банкоматом никто не пострадал, — отчитались в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. — Злоумышленника удалось оперативно установить и задержать по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу)».
В Объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что Антона заключили под стражу до 19 июля. Сам подрывник и его адвокат выступали против такой меры.
Не первый случай.
Это далеко не первая попытка подрыва банкомата. В прошлом году житель Колпино в очередной раз предпринял попытку достать деньги с помощью взрывного устройства. Правда, взрыв лишь выбил окна и повредил стены в отделении. Деньги остались под защитой, а мужчина был задержан, хотя слезно умолял отпустить его к жене и четверым детям. Кстати, при обыске у подрывателя нашли автомат Калашникова и патроны.
А в 2022 году на подобное преступление пошла 21-летняя Софья, студентка Юридической академии из Омска. Учащаяся престижного вуза, спортсменка, активистка, олимпиадница, вооружившись трубкой и газовым баллоном, ночью пришла к банкомату в поселке Вырица и попыталась достать деньги. На лице была маска, а в руках большая хозяйственная сумка, видимо, для денег. К счастью, преступление не удалось. Дома у Сони нашли целый набор отмычек, ножей.
Более удачная попытка ограбления была совершена 39-летним Артуром из Сочи. Мужчина получил доступ к банковским ячейкам и вынес оттуда евро, доллары и драгоценности на сумму больше миллиарда рублей! Артур не использовал ни маску, ни оружие, а приходил на место под видом клиента. Махинации вскрылись случайно, а задержали в момент, когда он собирался покинуть Россию. Сейчас предприимчивый мошенник задержан, ему грозит до 10 лет колонии. Похищенное обнаружили в съемной квартире в Подмосковье.