Воровали на ракетах? Руководство оборонного завода в Таганроге пошло под суд

Уголовные дела о хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа на оборонном предприятии «Звезда-Стрела» в Таганроге переданы в два разных суда. Речь идёт об ущербе в 420 млн рублей.
В чём обвиняют директора завода и других фигурантов дела, выяснял Rostov.aif.ru.
Деньги тратили на особняки?
АО «Звезда-Стрела» было создано в 2004 году и сразу же вошло в состав АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”. Завод специализируется на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов, а также на продукции гражданского назначения. А “Таганрогский литейный завод” — это дочерняя компания “Звезда-Стрела”, которая занимается литьём чугуна. Уголовное дело в отношении генерального директора АО “Звезда-Стрела” Владимира Масленского, директора ООО “ТПК Горизонт” и ООО “Таганрогский литейный завод” Константина Слинько за хищения при выполнении гособоронзаказа завели ещё в ноябре 2022 года. Ущерб государству от их деятельности оценивается в 420 млн рублей.
В ФСБ сообщали, что фигуранты вносили в документацию более высокую себестоимость комплектующих летательных аппаратов и тактических ракет, а разницу клали себе в карман. Расследованием занималось Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
«После увеличения объема госзаказа в 2021 году Масленский напрямую со счетов аффилированной организации — соисполнителя гособоронзаказа — начал строить на похищенные деньги гостиницы и особняки в центральных районах Сочи», — сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на информированный источник.
Когда оперативники задержали обоих фигурантов, а также начальника 222 военного представительства Минобороны России Андрея Подлесного — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. У Владимира Масленского нашли пачки денег, дорогой алкоголь, коллекцию сабель и винтовок, а также собственный портрет в образе аристократа.
Признали вину.
Сейчас стало известно, что уголовные дела Владимира Масленского и Константина Слинько будут рассматриваться по отдельности в Таганрогском городском суде. Там же будет решаться судьба начальника экономического отдела АО «Звезда-Стрела» Лидии Агаповой, на которую тоже завели уголовное дело о мошенничестве. Следователи считают, что с января 2016 года по декабрь 2022 года она путём обмана и злоупотребления доверием похитила 34 млн рублей из средств Минобороны РФ в составе организованной группы с Константином Слинько и Владимиром Масленским.
Как рассказали Rostov.aif.ru в объединённой пресс-службе судов Ростовской области, все фигуранты признали свою вину и активно сотрудничали со следствием. Приговоры в отношении Владимира Масленского и Константина Слинько вынесут 26 и 29 мая соответственно.
В отличие от остальных фигурантов уголовное дело начальника военного представительства Минобороны РФ Андрея Подлесных будет рассматривать Солнечногорский гарнизонный военный суд Подмосковья.