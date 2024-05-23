Воровали на ракетах? Руководство оборонного завода в Таганроге пошло под суд

АО «Звезда-Стрела» было создано в 2004 году и сразу же вошло в состав АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”. Завод специализируется на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов, а также на продукции гражданского назначения. А “Таганрогский литейный завод” — это дочерняя компания “Звезда-Стрела”, которая занимается литьём чугуна. Уголовное дело в отношении генерального директора АО “Звезда-Стрела” Владимира Масленского, директора ООО “ТПК Горизонт” и ООО “Таганрогский литейный завод” Константина Слинько за хищения при выполнении гособоронзаказа завели ещё в ноябре 2022 года. Ущерб государству от их деятельности оценивается в 420 млн рублей.