Старшая сестра погибшего 6-летнего Далера дала показания против мужа опекунши

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела сержанта Александра Наумова. Участника СВО обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 117 УК «Истязание малолетнего с особой жестокостью». По версии следствия, многодетный отец издевался над опекаемым Далером.
Прибытие несовершеннолетних свидетелей заставило суд запретить съемку даже в коридорах. Даша и Игнат спрятали лица под капюшонами и зашли в гарнизонный суд в присутствии сотрудников опеки.
Худжановиддин Бобиев, родной отец Далера, впервые пришел вместе с адвокатом. Однако разглашать сумму гражданского иска к Наумову сторона потерпевшего отказалась.
ОБВИНИЛ ВСЮ СЕМЬЮ.
В июне прошлого года супруга военного Вероника сообщила в полицию об исчезновении 6-летнего мальчика. Уверяла, что малыш сбежал из квартиры, пока остальные дети и она спали. Сотни волонтеров и полицейских три дня искали Далера. Но, как оказалось, мальчик был мертв уже семь месяцев — его труп гнил в гараже. Сообщить о пропаже она решила накануне визита сотрудников органов опеке, которые были должны проверить семью.
Далер воспитывался у Наумовых вместе со старшей сестрой Дашей (сейчас ей 15 лет) и еще одним опекаемым Игнатом. Также в семье были трое родных детей Александра и Вероники.
Наумовой предъявили обвинения по трем статьям: 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат», пункты «г», «д» части 2 статьи 117 УК «Истязание малолетнего с особой жестокостью» и по пункту «в» части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего». Опекунша признала вину в части мошенничества и частично в истязаниях. Вину в смерти Далера — отрицает. Почти год она находится в СИЗО.
В конце лета обвинения в истязаниях были предъявлены ее племяннику — Даниилу Егольникову. А в декабре под «уголовку» попал и Александр, вынужденный вернуться из зоны СВО после задержания жены. Как оказалось, за год Вероника потратила 6,2 миллиона рублей, которые заработал муж.
ЗАСЕДАНИЯ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.
По данным «КП-Екатеринбург», в качестве свидетеля по делу супруга Вероники выступит бывшая заведующая садиком «Семицветик» Анна Гилева, куда ходил Далер. На нее вслед за Вероникой Наумовой было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями».
В ближайшем будущем для дачи показаний сторона обвинения также вызовет Даниила Егольникова и воспитательницу мальчика Елену Богомолову. Ранее она уже заявляла, что не замечала следов побоев на теле мальчика.
— Я была воспитателем в группе Далера, но сейчас работаю в другом месте. У мальчика не замечала следов побоев. Потом она [Вероника Наумова] документы забрала и они перестали ходить в садик, — рассказывала «КП-Екатеринбург» Елена Богомолова.