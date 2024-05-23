Старшая сестра погибшего 6-летнего Далера дала показания против мужа опекунши

В июне прошлого года супруга военного Вероника сообщила в полицию об исчезновении 6-летнего мальчика. Уверяла, что малыш сбежал из квартиры, пока остальные дети и она спали. Сотни волонтеров и полицейских три дня искали Далера. Но, как оказалось, мальчик был мертв уже семь месяцев — его труп гнил в гараже. Сообщить о пропаже она решила накануне визита сотрудников органов опеке, которые были должны проверить семью.