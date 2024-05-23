В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге

«Нес взрывчатку, хотел совершить террористический акт на железной дороге, заложив взрывное устройство. Сдетонировало», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».
Аксенов подчеркнул, что все злоумышленники, планировавшие либо совершившие теракты и диверсии в Крыму, вычислены и задержаны. Он поблагодарил сотрудников УФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии и других ведомств за эффективную и слаженную работу по обеспечению безопасности крымчан.
Глава республики также добавил, что только за последний год на него четырежды пытались совершить покушение. Все попытки предотвращены, а их организаторы задержаны.