В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге

Аксенов подчеркнул, что все злоумышленники, планировавшие либо совершившие теракты и диверсии в Крыму, вычислены и задержаны. Он поблагодарил сотрудников УФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии и других ведомств за эффективную и слаженную работу по обеспечению безопасности крымчан.