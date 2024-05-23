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В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Нес взрывчатку, хотел совершить террористический акт на железной дороге, заложив взрывное устройство. Сдетонировало», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Аксенов подчеркнул, что все злоумышленники, планировавшие либо совершившие теракты и диверсии в Крыму, вычислены и задержаны. Он поблагодарил сотрудников УФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии и других ведомств за эффективную и слаженную работу по обеспечению безопасности крымчан.

Глава республики также добавил, что только за последний год на него четырежды пытались совершить покушение. Все попытки предотвращены, а их организаторы задержаны.

ФСБ