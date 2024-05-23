Пьяный минчанин насмерть сбил друга на его же автомобиле

Инцидент произошел этой ночью в Смолевичах — под колесами автомобиля Chrysler Pacifica, под управлением 36-летнего мужчины, погиб минчанин.
Как стало известно, накануне трагедии мужчины вместе распивали алкоголь на даче 42-летнего жителя столицы. Ночью гость у старшего товарища взял ключи от авто, чтобы покататься по ночному городу. Минчанин же вынес табурет на центр проезжей части около дома, чтобы видеть, когда вернется друг. Уже через несколько минут пьяный приятель вернулся к дому, но не заметил 42-летнего мужчину и на большой скорости сбил его. От полученных травм тот погиб на месте инцидента.
О произошедшем в правоохранительные органы сообщили соседи, которые стали невольными свидетелями трагедии. По предварительной информации, 36-летний фигурант не имеет право управления транспортными средствами.
Следственно-оперативная группа работала на месте инцидента всю ночь. Проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований.
Смолевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигурант задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия.