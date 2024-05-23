Пьяный минчанин насмерть сбил друга на его же автомобиле

Как стало известно, накануне трагедии мужчины вместе распивали алкоголь на даче 42-летнего жителя столицы. Ночью гость у старшего товарища взял ключи от авто, чтобы покататься по ночному городу. Минчанин же вынес табурет на центр проезжей части около дома, чтобы видеть, когда вернется друг. Уже через несколько минут пьяный приятель вернулся к дому, но не заметил 42-летнего мужчину и на большой скорости сбил его. От полученных травм тот погиб на месте инцидента.