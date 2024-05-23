Пенсионерка из Краснодара перевела мошенникам 6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, произошедшего с 69-летней жительницей Юбилейного микрорайона. По данным полиции, женщина получила звонок от лица, представившегося сотрудником Росфинмониторинга, который предупредил о предстоящей утечке ее финансовых данных и возможности мошеннических операций на ее счетах.



Под предлогом защиты от финансовых аферистов, злоумышленники предложили пенсионерке перевести все свои сбережения на «безопасный счет». Жертва, доверившись мошенникам, перевела собеседникам более 6 миллионов рублей. В настоящее время полиция проводит расследование и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленников, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.