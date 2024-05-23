Розовую воду сливали в реку Дон в центре Ростова

В реку Дон в центре Ростова сливали розовую воду. К такому выводу пришли специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии после обследования в районе переулка Державинского.
Выезд был для проверки информации, которую опубликовали в социальных сетях.
«Специалистами минприроды проводится работа по объявлению предостережения о недопущении нарушений требований природоохранного законодательства лицу, осуществляющему производственную деятельность в непосредственной близости к месту сброса», — пояснили в ведомстве.
Результаты уже направили в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Предполагается, что надзорный орган примет меры в рамках своих полномочий.
Ранее ростовчане пожаловались на частый спил деревьев.