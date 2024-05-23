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Розовую воду сливали в реку Дон в центре Ростова

Следы нашли специалисты министерства природных ресурсов региона.

Источник: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

В реку Дон в центре Ростова сливали розовую воду. К такому выводу пришли специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии после обследования в районе переулка Державинского.

Выезд был для проверки информации, которую опубликовали в социальных сетях.

«Специалистами минприроды проводится работа по объявлению предостережения о недопущении нарушений требований природоохранного законодательства лицу, осуществляющему производственную деятельность в непосредственной близости к месту сброса», — пояснили в ведомстве.

Результаты уже направили в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Предполагается, что надзорный орган примет меры в рамках своих полномочий.

Ранее ростовчане пожаловались на частый спил деревьев.

экология