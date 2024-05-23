В Уфе из горящей многоэтажки спасли десять человек

Сегодня днем, 23 мая, в столице Башкирии произошел пожар в доме на улице Степана Кувыкина. О происшествии сообщает МЧС республики.
Очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире на шестом этаже многоэтажки. Прибывшие на место огнеборцы вывели из задымленного подъезда десять человек, используя спасательные маски. Площадь горения на балконе квартиры составила полтора квадратных метра. К счастью, удалось предотвратить распространение пламени на все жилище и другие квартиры.
Предварительной причиной случившегося называют непотушенный окурок, возможно упавший на балкон с этажа выше.