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В Уфе из горящей многоэтажки спасли десять человек

Сегодня днем, 23 мая, в столице Башкирии произошел пожар в доме на улице Степана Кувыкина.

Источник: МЧС РБ

Сегодня днем, 23 мая, в столице Башкирии произошел пожар в доме на улице Степана Кувыкина. О происшествии сообщает МЧС республики.

Очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире на шестом этаже многоэтажки. Прибывшие на место огнеборцы вывели из задымленного подъезда десять человек, используя спасательные маски. Площадь горения на балконе квартиры составила полтора квадратных метра. К счастью, удалось предотвратить распространение пламени на все жилище и другие квартиры.

Предварительной причиной случившегося называют непотушенный окурок, возможно упавший на балкон с этажа выше.

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