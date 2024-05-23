На СВО погиб 20-летний боец Данила Суворов из Пермского края

Боец Данила Суворов из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 20 лет, сообщает администрация Юрлинского муниципального округа.
Как рассказывает муниципалитет, Данила Суворов родился 2 июня 2003 года в деревне Тимина.
«Администрация Юрлинского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — рассказали в муниципалитете.
Информация о дате и времени прощания с военнослужащим будет сообщена дополнительно.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели военнослужащего Александра Катаева из Добрянки. Отец троих детей был мобилизован в сентябре 2022 года.