Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На СВО погиб 20-летний боец Данила Суворов из Пермского края

Он погиб при выполнении воинского долга.

Боец Данила Суворов из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 20 лет, сообщает администрация Юрлинского муниципального округа.

Как рассказывает муниципалитет, Данила Суворов родился 2 июня 2003 года в деревне Тимина.

«Администрация Юрлинского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — рассказали в муниципалитете.

Информация о дате и времени прощания с военнослужащим будет сообщена дополнительно.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели военнослужащего Александра Катаева из Добрянки. Отец троих детей был мобилизован в сентябре 2022 года.