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Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники полиции задержали 17 участников потасовки, произошедшей накануне на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Накануне в полицию г. Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц Симферополя между молодыми людьми произошел конфликт. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, на момент прибытия полицейских, участники конфликта покинули место происшествия.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали лиц, участвовавших в конфликте, видео которого было опубликовано в социальных сетях. Задержано 17 человек, семь из которых несовершеннолетние, все — жители крымской столицы», — рассказали в полиции.

По информации правоохранителей, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями.

В отношении всех участников составлено 16 протоколов за нарушение общественного порядка и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту массовой драки и предоставить доклад.