Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе

Накануне в полицию г. Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц Симферополя между молодыми людьми произошел конфликт. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, на момент прибытия полицейских, участники конфликта покинули место происшествия.