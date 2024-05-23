Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе

Накануне в полицию г. Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц Симферополя между молодыми людьми произошел конфликт. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы, на момент прибытия полицейских, участники конфликта покинули место происшествия.
«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали лиц, участвовавших в конфликте, видео которого было опубликовано в социальных сетях. Задержано 17 человек, семь из которых несовершеннолетние, все — жители крымской столицы», — рассказали в полиции.
По информации правоохранителей, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями.
В отношении всех участников составлено 16 протоколов за нарушение общественного порядка и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту массовой драки и предоставить доклад.