Пожарные спасли трех человек из горящего дома в Феодосии

Накануне, 22 мая, в Феодосии произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Сообщение о пожаре поступило в 09:13. В доме находились люди. Огонь мог перекинуться на соседние жилые дома.
«Звено ГДЗС пожарной части поселка Приморский оперативно провело разведку в задымленном помещении, обнаружило и эвакуировало трех человек в безопасное место, в медицинской помощи они не нуждались», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. Кроме того, огнеборцы эвакуировали из горящего дома три газовых баллона.
На тушение пожара ушел 1 час 10 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в республиканском главке МЧС сообщили, что