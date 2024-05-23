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Пожарные спасли трех человек из горящего дома в Феодосии

В Феодосии пожарные спасли трех человек из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 22 мая, в Феодосии произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о пожаре поступило в 09:13. В доме находились люди. Огонь мог перекинуться на соседние жилые дома.

«Звено ГДЗС пожарной части поселка Приморский оперативно провело разведку в задымленном помещении, обнаружило и эвакуировало трех человек в безопасное место, в медицинской помощи они не нуждались», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. Кроме того, огнеборцы эвакуировали из горящего дома три газовых баллона.

На тушение пожара ушел 1 час 10 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в республиканском главке МЧС сообщили, что 24—28 мая в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 17 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

МЧС