Пожарные спасли трех человек из горящего дома в Феодосии

«Звено ГДЗС пожарной части поселка Приморский оперативно провело разведку в задымленном помещении, обнаружило и эвакуировало трех человек в безопасное место, в медицинской помощи они не нуждались», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. Кроме того, огнеборцы эвакуировали из горящего дома три газовых баллона.