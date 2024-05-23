На недвижимость и активы замглавы Генштаба наложили арест

Шамарина задержали этим утром по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет тюрьмы). Как уточнял источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах, по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК. В 235-м гарнизонном военном суде позднее сообщили РБК об избрании генералу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.