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На недвижимость и активы замглавы Генштаба наложили арест

Шамарина задержали этим утром по делу о получении взятки в особо крупном размере, генерала арестовали на два месяца. Источник ТАСС уточнил, что на его имущество и активы наложен арест. Подробной информации по делу пока нет.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

На активы арестованного по делу о взятке генерал-лейтенанта Вадима Шамарина наложили арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арест наложило следствие на недвижимость, активы и банковские счета. Это «обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина в случае признания генерала впоследствии виновным в получении особо крупной взятки следствием».

Шамарина задержали этим утром по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет тюрьмы). Как уточнял источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах, по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК. В 235-м гарнизонном военном суде позднее сообщили РБК об избрании генералу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Это уже четвертый высокопоставленный военный, задержанный за последний месяц.

Ранее также были задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Иванова и Кузнецова подозревают во взяточничестве, Попова — в мошенничестве в особо крупном размере.

СК