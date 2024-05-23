На недвижимость и активы замглавы Генштаба наложили арест

На активы арестованного по делу о взятке генерал-лейтенанта Вадима Шамарина наложили арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Арест наложило следствие на недвижимость, активы и банковские счета. Это «обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина в случае признания генерала впоследствии виновным в получении особо крупной взятки следствием».
Шамарина задержали этим утром по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет тюрьмы). Как уточнял источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах, по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК. В 235-м гарнизонном военном суде позднее сообщили РБК об избрании генералу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее также были задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Иванова и Кузнецова подозревают во взяточничестве, Попова — в мошенничестве в особо крупном размере.