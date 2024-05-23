Силовики арестовали нескольких госслужащих по подозрению в коррупции

В Ташкентском областном филиале РЭС арестованы начальник отдела и инженер. Они просили 39 тысяч долларов в обмен на подключение кондитерского цеха в Кибрайском районе к электросетям, а также обещали поспособствовать в оформлении технической документации. В ходе оперативных мероприятий, инженер РЭС был пойман с поличным при получении 30 тысяч долларов. После его показаний задержали также и руководителя отдела.