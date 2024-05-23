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Силовики арестовали нескольких госслужащих по подозрению в коррупции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях на взятках попались заместитель хокима, начальник РЭС и оперативник уголовного розыска, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об арестах госслужащих, которые обвиняются во взяточничестве, сообщила пресс-служба СГБ.

В Хавастском районе Сырдарьинской области задержан заместитель хокима. Чиновник требовал 20 тысяч долларов у главы фермерского хозяйства, угрожая включить его земли в резерв хокимията. В случае получения денег, замхокима обещал оставить фермера в покое и даже создать условия для развития ирригационной системы. Его поймали с поличным при получении взятки.

В Ташкентском областном филиале РЭС арестованы начальник отдела и инженер. Они просили 39 тысяч долларов в обмен на подключение кондитерского цеха в Кибрайском районе к электросетям, а также обещали поспособствовать в оформлении технической документации. В ходе оперативных мероприятий, инженер РЭС был пойман с поличным при получении 30 тысяч долларов. После его показаний задержали также и руководителя отдела.

В Карши арестован старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД, который, пользуясь своим служебным положением, предлагал закрыть уголовное дело против предпринимателя за 1,5 тысячи долларов. Сотрудники СГБ задержали взяточника с поличным в момент получения аванса в размере 400 долларов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.