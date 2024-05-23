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В Нижнекамске массово эвакуируют сотрудников предприятий

Меры проводятся для обеспечения безопасности людей.

В Нижнекамске массово эвакуируют сотрудников предприятий. Об этом сообщают очевидцы и сами работники.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, «направленные на обеспечение безопасности сотрудников мероприятия проводятся из-за сообщений о возможном возникновении внештатной ситуации на территориях ряда производственных предприятий Нижнекамского района».

Также в мэрии добавили, что эвакуация проходит по отработанной ранее схеме.

«В районе созданы все условия для обеспечения защиты и безопасности населения», — подчеркивают в пресс-службе.

Очевидцы сообщают о звуках воздушной тревоги и эвакуации сотрудников на таких предприятиях, как «Танеко» и Таиф-НК.

Ранее мы сообщали, что аэропорты Нижнекамска и Казани перестали принимать и отправлять самолеты.