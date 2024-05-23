Таксиста убили в пригороде Актау

В социальных сетях распространили информацию об убийстве таксиста на территории базы в пригороде Актау.
Якобы причиной преступления стал конфликт между водителем и пассажиром. Последний также получил ножевые ранения и был доставлен в больницу.
В пресс-службе областной многопрофильной больницы пояснили, что пациент поступил к ним 22 мая с ножевым ранением брюшной полости.
«Пациента 1979 года рождения вчера в 22.20 экстренно прооперировали. Сейчас он находится в реанимации», — сообщили в медучреждении.
В ДП Мангистауской области подтвердили факт убийства.
«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — рассказали в ведомстве.