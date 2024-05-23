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Защита кадровика МО Кузнецова просит перевести его под домашний арест

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Источник: © РИА Новости

«Так как я прошу в своей апелляционной жалобе домашний арест, прошу приобщить заявления от собственников, которые не против пребывания Юрия Васильевича под домашним арестом», — сказал адвокат Сергей Щеглов.

Он пояснил, что речь идет о доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является жена генерала.

Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецову, генерал участвует в заседании по видеоконференцсвязи.

По версии следствия, в 2021—2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.

Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.

В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сообщал СК.