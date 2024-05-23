«Сестра Далера опасается за свою жизнь». Наумова, обвиняемого в истязании ребенка, удалили из зала суда

Вероника Наумова сообщила о пропаже мальчика в июне 2023 года, несколько дней ребенка искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что Далер пропал намного раньше, а зов о помощи екатеринбурженка бросила перед проверкой ее семьи социальными службами. Далера нашли, но, увы, уже мертвого — его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.