Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты

Точная сумма долгов в материалах дела не называется, указано лишь, что она превышает стоимость половины квартиры, которая была у умершего в собственности. Вторая половина квартиры в собственности у матери девочки, там они все и проживали. В итоге вдова отказалась от своей доли наследства и с согласия органа опеки отказалась и от доли своей дочери. Половина квартиры перешла как выморочное имущество администрации города.