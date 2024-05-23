Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты

Точная сумма долгов в материалах дела не называется, указано лишь, что она превышает стоимость половины квартиры, которая была у умершего в собственности. Вторая половина квартиры в собственности у матери девочки, там они все и проживали. В итоге вдова отказалась от своей доли наследства и с согласия органа опеки отказалась и от доли своей дочери. Половина квартиры перешла как выморочное имущество администрации города.
Однако позднее Сбербанк обратился к девочке с иском о взыскании долга по кредитной карте — более полумиллиона рублей. И суд удовлетворил иск, посчитав, что раз она продолжает жить в квартире, то фактически приняла наследство и должна отвечать по долгам.
Верховный суд отменил это решение и направил дело на пересмотр.
«Все сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде. … Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребенка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями», — сказано в определении суда.