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Сотрудники ФСБ нашли в Новосибирске спонсоров террористов

Их задержали на стройках и в общепите.

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали спонсоров террористов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трое мигрантов переводили деньги международной террористической организации. Они незаконно трудились в России на стройках и в общепите.

«Они неоднократно осуществляли переводы денежных средств за границу. Общая сумма переводов составила свыше 40 тысяч рублей», — указали в УФСБ.

Иностранных граждан выдворили за пределы России. Их передали сотрудникам спецслужб соседних государтв.

Напомним, что ранее в результате рейдов в военкоматы Новосибирска привезли 20 бывших мигрантов.