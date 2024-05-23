Сотрудники ФСБ нашли в Новосибирске спонсоров террористов

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали спонсоров террористов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Трое мигрантов переводили деньги международной террористической организации. Они незаконно трудились в России на стройках и в общепите.
«Они неоднократно осуществляли переводы денежных средств за границу. Общая сумма переводов составила свыше 40 тысяч рублей», — указали в УФСБ.
Иностранных граждан выдворили за пределы России. Их передали сотрудникам спецслужб соседних государтв.
Напомним, что ранее в результате рейдов в военкоматы Новосибирска привезли 20 бывших мигрантов.