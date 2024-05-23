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В Татарстане сбили беспилотник

В Татарстане силами ПВО сбит беспилотник, сообщило Министерство обороны России.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева, разрушений на земле нет.

Ранее аэропорт Нижнекамска приостановил работу вслед за аэропортом Казани.

Это было сделано для обеспечения безопасности полётов.