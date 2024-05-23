В Татарстане сбили беспилотник

Как пишет ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева, разрушений на земле нет.
Ранее аэропорт Нижнекамска приостановил работу вслед за аэропортом Казани.
Это было сделано для обеспечения безопасности полётов.
В Татарстане силами ПВО сбит беспилотник, сообщило Министерство обороны России.
Как пишет ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева, разрушений на земле нет.
Ранее аэропорт Нижнекамска приостановил работу вслед за аэропортом Казани.
Это было сделано для обеспечения безопасности полётов.