В Омской области затопило несколько дорог к девяти населённым пунктам

Глава Омской области Виталий Хоценко доложил оперативную обстановку по ситуации с паводком в регионе руководителю МЧС РФ Александру Куренкову. В области остаются затопленными 648 домов. Сложная ситуация в Усть-Ишимском районе. Однако, уровень воды в Иртыше и в Ишиме стал падать.