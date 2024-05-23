В Омской области затопило несколько дорог к девяти населённым пунктам

Глава Омской области Виталий Хоценко доложил оперативную обстановку по ситуации с паводком в регионе руководителю МЧС РФ Александру Куренкову. В области остаются затопленными 648 домов. Сложная ситуация в Усть-Ишимском районе. Однако, уровень воды в Иртыше и в Ишиме стал падать.
Также остаются затопленными восемь участков дорог. Из-за этого к девяти населённым пунктам можно добраться только на катерах и плавающих транспортёрах.
Виталий Хоценко отметил, что в зону ЧС регулярно привозят продукты, питьевую воду и лекарства. В пунктах временного размещения Тарского, Тевризского и Знаменского районов сформирован запас воды в 5 тонн. В Усть-Ишимском районе также сформирован стратегический запас воды.
В регионе формируются списки на получение единовременной выплаты тем, кто пострадал от паводка. Когда вода сойдёт, начнётся работа по оценке ущерба имуществу жителей.