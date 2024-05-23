Крымчанин хранил дома почти 13 килограмм наркотиков: его посадили на 10 лет

В Красногвардейском районе Крыма местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мужчина и его знакомый выращивали возле дома коноплю. Часть растений сообщники срезали, высушили и измельчили. Таким образом они получили наркотик. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Силовики изъяли около 400 грамм конопли, а также более 12,5 килограмма частей этого растения.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Жителя республики приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.