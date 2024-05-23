Замглавы ГУФСИН Подмосковья Талаева арестовали по подозрению во взятке

Ранее, 20 мая, по подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержали мэра города Енакиево в Донецкой Народной Республики Романа Храменкова. По версии следствия, всего он получил взятки в размере 13 млн рублей. В отношении него и посредника возбуждено уголовное дело.