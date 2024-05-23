Замглавы ГУФСИН Подмосковья Талаева арестовали по подозрению во взятке

Меру пресечения Талаеву избрал Тверской районный суд Москвы. Он арестован на 1 месяц 29 суток, до 20 июля 2024 года.
Как следует из версии следствия, по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев получил взятку от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».
Владимир Талаев осуществляет координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.
Ранее, 20 мая, по подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержали мэра города Енакиево в Донецкой Народной Республики Романа Храменкова. По версии следствия, всего он получил взятки в размере 13 млн рублей. В отношении него и посредника возбуждено уголовное дело.