СКР Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения лифта с девочкой

В Стерлитамаке по факту падения лифта, в котором пострадал подросток, возбуждено уголовное дело, сообщает СКР Башкирии.
Следователи изучат обстоятельства произошедшего на предмет нарушения ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следствия, 16 мая 2024 года в многоквартирном доме на улице Артема упал лифт. В результате пострадала 16-летняя девочка, которая находилась в кабине.
Следователи установят, насколько лифт соответствовал требованиям и нормам, выполнялся ли плановый ремонт.