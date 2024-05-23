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СКР Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения лифта с девочкой

Следователи изучат все обстоятельства произошедшего.

Источник: Mail.ru

В Стерлитамаке по факту падения лифта, в котором пострадал подросток, возбуждено уголовное дело, сообщает СКР Башкирии.

Следователи изучат обстоятельства произошедшего на предмет нарушения ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 16 мая 2024 года в многоквартирном доме на улице Артема упал лифт. В результате пострадала 16-летняя девочка, которая находилась в кабине.

Следователи установят, насколько лифт соответствовал требованиям и нормам, выполнялся ли плановый ремонт.