На Урале арестовали главу антикоррупционного управления

«Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова, который по версии следствия может быть причастен к совершению особо тяжкого и тяжкого преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.