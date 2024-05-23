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На Урале арестовали главу антикоррупционного управления

ГУМВД: на Урале глава УЭБиПК арестован по подозрению в получении взятки.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова, сообщает пресс-служба инстанции.

«Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова, который по версии следствия может быть причастен к совершению особо тяжкого и тяжкого преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он отправлен в СИЗО на два месяца — по 20 июля включительно.

Как ранее пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, силовики проводили следственные действия с Дьяковым, при этом никакие детали силовиками официально не раскрывались.

Судя по открытым данным, Дьяков возглавил УЭБиПК в январе, до этого полгода он исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В правоохранительных органах работал с 2000-х годов.