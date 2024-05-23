Педагог-пенсионер из Новороссийска перевела мошенникам около 4 млн рублей

Женщина получила в мессенджере смс якобы от бывшего работодателя — директора школы, которая сообщила, что с ней свяжутся сотрудники ФСБ. 70-летняя местная жительница через несколько часов также через мессенджер ответила на звонок «сотрудника ФСБ», он сказал, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, потому что от ее имени выставлена квартиру на продажу и оформлено четыре кредита на помощь ВСУ.