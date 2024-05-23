В Тольятти 23 мая произошел низовой лесной пожар

В четверг, 23 мая, в Тольятти произошел низовой лесной пожар. Точная локация ЧП — 44 квартал Тольяттинского лесничества в Комсомольском районе Автограда. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, о пожаре сообщили в 16.30.
— Пожар ликвидирован на площади 0,005 гектаров, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Пожар тушили 14 человек, среди которых — 10 сотрудников МЧС. Для ликвидации ЧП задействовали четыре единицы техники, две из которых предоставило МЧС. В результате пожара никто не пострадал.
Региональное управление МЧС напоминает, что в Самарской области действует особый противопожарный режим, во время которого нельзя разводить огонь. А с 24 по 28 мая в регионе будет высокая вероятность лесных пожаров.