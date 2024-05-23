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Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует о его переводе из СИЗО под домашний арест с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

расследование