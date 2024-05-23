Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат опекуна Далера заявляет, что свидетели не подтверждают показания

23 мая в Екатеринбургском гарнизонном военном суде продолжилось заседание по обвинению опекуна Далера Александра Н. в истязаниях ребенка. Допрашивали несовершеннолетнюю сестру умершего мальчика, которая также жила в семье опекунов.

Девочку привезли в суд на белой Газели. В суд она заходила, спрятав лицо в капюшоне. Также и выходила. С журналистами она не стала разговаривать.

После заседания адвокат Александра Н. Жанна Колегина сообщила журналистам, что девочка не смогла в суде повторить и рассказать об обстоятельствах вменяемого преступления.

«Что подтверждает отсутствие события преступления и надуманности, — сказала Жанна Колегина. — Никаких эмоций. Ответ на все вопросы: “Не помню”.

«МК-Урал» ранее писал, что сегодняшнее заседание покинул и обвиняемый Александр Н.. По его словам, суд по просьбе сестры Далера заставил его покинуть заседание.

«Типа она опасается за свою жизнь и здоровье», — сказал после заседания Александр Н. журналистам.

Неизвестно, о чем шла речь на заседании суда.