Адвокат опекуна Далера заявляет, что свидетели не подтверждают показания

Девочку привезли в суд на белой Газели. В суд она заходила, спрятав лицо в капюшоне. Также и выходила. С журналистами она не стала разговаривать.
После заседания адвокат Александра Н. Жанна Колегина сообщила журналистам, что девочка не смогла в суде повторить и рассказать об обстоятельствах вменяемого преступления.
«Что подтверждает отсутствие события преступления и надуманности, — сказала Жанна Колегина. — Никаких эмоций. Ответ на все вопросы: “Не помню”.
«МК-Урал» ранее писал, что сегодняшнее заседание покинул и обвиняемый Александр Н.. По его словам, суд по просьбе сестры Далера заставил его покинуть заседание.
«Типа она опасается за свою жизнь и здоровье», — сказал после заседания Александр Н. журналистам.
Неизвестно, о чем шла речь на заседании суда.