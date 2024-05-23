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СКР: начальник управления связи ВС РФ получил взятку от руководства «Телты»

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки от руководителей ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”».

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает СКР, денежные средства в размере 36 млн руб. от получил с апреля 2016 по октябрь 2023 года. По версии следствия, взяткодателями выступили гендиректор «Телты» Алексей Высоков и главбух завода Елена Гришина. Деньги предназначались «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». 23 мая суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении господина Шамарина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что Алексей Высоков и Елена Гришина были задержаны еще в июле прошлого года вместе с бывшим совладельцем «Телты» Игорем Морозовым. Изначально всем им им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц. По версии следствия, обвиняемые занимались хищением денежных средств при исполнении контрактов по поставке для военных телефонных аппаратов в 2014—2023 годах. Позже обвинение Алексею Высокову и Ольге Гришиной было переквалифицировано на дачу взятки в крупном размере.