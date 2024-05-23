BMW столкнулась со школьным автобусом, есть погибшие

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Червенском районе на автодороге М-4, сообщила пресс-служба МВД.
Отмечается, что трагедия произошла в четверг около 15:20.
«Сегодня в Червенском районе на автодороге М-4 “Минск-Могилев” 44-летний житель Могилева, управляя автомобилем BMW, по предварительной информации, совершил попутное столкновение со школьным автобусом МАЗ», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
На момент происшествия в школьном автобусе находилось семеро детей. Одной 13-летней девочке потребовалась госпитализация.
От полученных травм 44-летний водитель BMW скончался на месте происшествия. Также отмечается, что кроме водителя в салоне авто находилась 42-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу.
Внимание — дети!
Госавтоинспекция перед летними каникулами в школах проведет традиционную акцию «Внимание — дети!», она стартует 25 мая и завершится 5 июня.
В это время автомобилисты должны будут передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями не только в ночное время суток, но и днем. Цель мероприятия — предупредить ДТП с участием детей.
Водителям следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов вблизи школ и детсадов, остановок и во дворах. Также необходимо соблюдать скоростной режим и обеспечивать безопасную перевозку детей.
Согласно статистике, наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с участием детей приходится на пятницу, субботу и воскресенье. Более 80% ДТП происходит по вине взрослых.
Штраф за не включенный свет фар составляет 3 базовые величины (120 рублей).