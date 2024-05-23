Смертельное ДТП с участием школьного автобуса в Червенском районе: возбуждено уголовное дело

Сегодня днем 44-летний житель Могилева ехал на BMW по автодороге М4 Могилев — Минск вблизи деревни Снежки, не учел погодные условия и столкнулся со школьным автобусом, который двигался в попутном направлении. Незадолго до аварии на данном участке трассы шел сильный дождь с градом.
В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, его супруга с травмами различной степени тяжести находится в больнице. Водитель и пять пассажиров автобуса не пострадали. Для медицинского обследования в больницу доставлены двое несовершеннолетних.
Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, погибший водитель ВМW ранее привлекался к административной ответственности по линии ГАИ более 200 раз, в том числе более 80 — за превышение скорости.
Червенским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые привели к трагической аварии.