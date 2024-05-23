Смертельное ДТП с участием школьного автобуса в Червенском районе: возбуждено уголовное дело

Сегодня днем 44-летний житель Могилева ехал на BMW по автодороге М4 Могилев — Минск вблизи деревни Снежки, не учел погодные условия и столкнулся со школьным автобусом, который двигался в попутном направлении. Незадолго до аварии на данном участке трассы шел сильный дождь с градом.