Под Алапаевском в аварии пострадали пять человек

На 79 километре трассы из Нижней Салды в Алапаевск 23 мая около 18:00 произошло ДТП. В нем пострадали пять человек. Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» и опрокинул ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
— Движение на данном участке автодороги не ограничено, — также рассказали в ГИБДД региона.
По данным Госавтоинспекции, 50-летний мужчина находился за рулем машины ВАЗ-2115, он выезжал с второстепенной на главную дорогу. Водитель нарушил правила дорожного движения и не пропустил «Газель», которая ехала по главной дороге. Из-за столкновения «Газель», которой управлял 36-летний водитель, опрокинулась.
В результате ДТП оба водителя, а также три пассажира «Газели» доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку на месте аварии.
Напомним, на дороге из екатеринбургского аэропорта Кольцово в сторону города Арамиль 11 мая произошло ДТП с участием двух иномарок. По данным очевидцев, иномарка Mercedes-Benz G-класс врезалась в Chevrolet Lacetti, после чего Mercedes вынесло в кювет.