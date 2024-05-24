Под Алапаевском в аварии пострадали пять человек

На 79 километре трассы из Нижней Салды в Алапаевск 23 мая около 18:00 произошло ДТП. В нем пострадали пять человек. Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» и опрокинул ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.