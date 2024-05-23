Начальник свердловского УЭБиПК взят под стражу. Борцу с коррупцией подсчитали взятку

В некоторых Telegram-каналах сообщалось, что одновременно с Андреем Дьяковым якобы был задержан начальник управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергей Логинов. После появления этой информации его биография была удалена с сайта ФНС. Однако на следующий день ведомство официально опровергло информацию о его задержании и других следственных действий. «В управлении ФНС по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — говорится в комментарии, предоставленном «Ъ-Урал».