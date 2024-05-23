Начальник свердловского УЭБиПК взят под стражу. Борцу с коррупцией подсчитали взятку

В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения начальнику УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову в виде заключения под стражу до 20 июля включительно. В удовлетворении ходатайства адвоката Андрея Анфилова об избрании более мягкой меры пресечения обвиняемому суд отказал. Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов, содержащих тайну следствия.
Андрей Дьяков обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В региональных главках СКР и в МВД не комментируют уголовное дело.
По словам самого Андрея Дьякова, его обвиняют в получении взятки в размере 200 млн руб. от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева.
По данным kartoteka.ru, АО «ТТК-Екатеринбург» было создано в 2007 году. Занимается оптовой торговлей металлами и рудами. Выручка по итогам 2022 года составила свыше 4,2 млрд руб.
«Мне вменяют в вину, что я якобы получал взятки за возмещение НДС из бюджета. Я даже не уполномоченное лицо, не подписываю никакие решения, это прерогатива налогового органа. Сумма взятки — 200 млн руб.— как будто я брал ежемесячно по 5 млн руб. Просто нонсенс какой-то. Алексей Шахмаев меня оговорил, чтобы спасти свой бизнес», — заявил в суде журналистам Андрей Дьяков. Адвокат обвиняемого отказался от комментариев.
Напомним, о задержании Андрея Дьякова стало известно 21 мая. По сведениям источника «Ъ-Урал», расследованием занимается Четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР, а дело связано с «теневыми площадками», оказывающими услуги по нелегальному возмещению НДС.
Андрей Дьяков возглавляет УЭБиПК с января. До этого он полгода исполнял обязанности начальника управления.
В некоторых Telegram-каналах сообщалось, что одновременно с Андреем Дьяковым якобы был задержан начальник управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергей Логинов. После появления этой информации его биография была удалена с сайта ФНС. Однако на следующий день ведомство официально опровергло информацию о его задержании и других следственных действий. «В управлении ФНС по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — говорится в комментарии, предоставленном «Ъ-Урал».