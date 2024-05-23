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Мужчина упал в 5-метровую яму

В Карасайском районе Алматинской области на территории частного дома 32-летний мужчина упал в яму, глубиной около 5 метров, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.

Источник: EL.kz

На помощь выехали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.

Спасатели вытащили пострадавшего с помощью веревок и носилки.

Мужчину передали работникам скорой помощи, которые были на месте происшествия.