Мужчина упал в 5-метровую яму

На помощь выехали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.
Спасатели вытащили пострадавшего с помощью веревок и носилки.
Мужчину передали работникам скорой помощи, которые были на месте происшествия.
В Карасайском районе Алматинской области на территории частного дома 32-летний мужчина упал в яму, глубиной около 5 метров, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.
На помощь выехали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.
Спасатели вытащили пострадавшего с помощью веревок и носилки.
Мужчину передали работникам скорой помощи, которые были на месте происшествия.