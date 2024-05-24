В Волгограде трое молодых людей разгромили могилы участников СВО

1 мая появилась информация о том, что молодые девушка и парень устроили акт вандализма. Они сорвали флаги, сломали кресты и разбросали венки на аллее воинских захоронений Верхнезареченского кладбища. Правоохранителям удалось установить, что подозреваемых было трое. Их личности установили и доставили в ОВД. Была инициирована проверка.