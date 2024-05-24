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В Волгограде трое молодых людей разгромили могилы участников СВО

Вандалы осквернили могилы на кладбище Тракторозаводского района еще 1 мая. Происшествие сразу привлекло внимание правоохранителей.

Источник: Волгоградская правда

1 мая появилась информация о том, что молодые девушка и парень устроили акт вандализма. Они сорвали флаги, сломали кресты и разбросали венки на аллее воинских захоронений Верхнезареченского кладбища. Правоохранителям удалось установить, что подозреваемых было трое. Их личности установили и доставили в ОВД. Была инициирована проверка.

Вандалами заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело, расследование которого проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

СК