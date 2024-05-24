Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению

Иван Попов отвергает свою причастность к хищению. Как заявил «Ъ» адвокат генерала Сергей Буйновский, обвинение генералу на момент ареста предъявлено не было. По словам защитника, Иван Попов своевременно ходил на допросы, не пытался оказывать влияния на свидетелей по делу, а скрыться от правосудия за границей не может, поскольку его загранпаспорт хранится в Министерстве обороны. Поэтому, резюмировал господин Буйновский, никаких реальных оснований для ареста генерала у следствия не было.