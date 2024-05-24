Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению

Как сообщили в ведомстве, по версии следствия, генерал Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначенных «для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения». Их стоимость, по оценке СКР, составляет свыше 130 млн руб.
Между там и само следствие решило обратиться в тот же 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении Ивану Попову меры пресечения на домашний арест. В комитете объяснили, что такое решение принято «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». Это ходатайство предполагается рассмотреть в понедельник.
Иван Попов отвергает свою причастность к хищению. Как заявил «Ъ» адвокат генерала Сергей Буйновский, обвинение генералу на момент ареста предъявлено не было. По словам защитника, Иван Попов своевременно ходил на допросы, не пытался оказывать влияния на свидетелей по делу, а скрыться от правосудия за границей не может, поскольку его загранпаспорт хранится в Министерстве обороны. Поэтому, резюмировал господин Буйновский, никаких реальных оснований для ареста генерала у следствия не было.